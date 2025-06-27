Reuters: Індія не дозволила слідчому ООН допомогти в розслідуванні авіакатастрофи біля Ахмедабаду

Індія не дозволила слідчому Організації Обʼєднаних Націй у галузі авіації приєднатися до розслідування катастрофи літака Air India. Країну також критикували через затримки аналізу даних із чорних скриньок.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) запропонувала Індії надати одного зі своїх слідчих для допомоги в розслідуванні катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner 12 червня біля Ахмедабаду, жертвами якої стали 260 людей.

ІКАО попросила надати її слідчому, який перебував на території країни, статус спостерігача. Установа направляла своїх співробітників на місця збиття малайзійського літака у 2014 році та українського лайнера у 2020-му. Однак тоді до агентства офіційно зверталися по допомогу.

Індійська влада відмовила ІКАО, кажуть джерела. Міністерство цивільної авіації Індії 26 червня заявило, що дані з бортових самописців завантажили приблизно через два тижні після авіатрощі.

До цього фахівці з безпеки висловлювали занепокоєння через брак прозорості в розслідуванні. Зокрема, було незрозуміло, в якому стані перебували чорні скриньки, знайдені 13 і 16 червня, чи почали їх уже розшифровувати та де саме це відбувається.

Також виникли питання, чи будуть самописці зчитувати в Індії чи у США, оскільки інцидент також досліджує Національна рада з безпеки на транспорті Сполучених Штатів (NTSB). Індійський уряд провів лише одну пресконференцію щодо інциденту, і на ній не відповіли на ці запитання.

Відповідно до правил, відомих в авіаційній галузі як «Додаток 13», рішення про місце розшифровки самописців мають ухвалити негайно, щоб запобігти майбутнім трагедіям. Попередній звіт про катастрофи літаків зазвичай оприлюднюють приблизно через 30 днів після інциденту.