Сили оборони знищили два ворожі літаки Су-34 у Волгоградській області РФ

Служба безпеки та Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили два російські літаки СУ-34 у Волгоградській області Росії, ще два пошкодили.

Про це повідомляє СБУ.

Спецоперацію провели вночі 27 червня, доповіли в Генеральному штабі Збройних сил України. Вдалося знешкодити дві одиниці військової техніки окупантів на аеродромі Маринівка, загалом уразили чотири.

Ці багатофункціональні винищувачі армія РФ активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів керованих авіабомб.

ССО та СБУ били по літаках далекобійними дронами. У результаті атаки спалахнула пожежа в техніко-експлуатаційній частині ворожого аеродрому — це критично важлива інфраструктура обʼєкта, кажуть у Службі безпеки. Саме там Москва готує літаки до польотів, обслуговує та ремонтує їх.

Ступінь пошкодження ворожої тактичної авіації та результати атаки ще уточнюють.