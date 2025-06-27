У львівському центрі Superhumans провели унікальну операцію — військовому пересадили палець з ноги на руку

Всеукраїнський центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки для людей, які постраждали через воєнні дії РФ, (Superhumans Center) спільно з британськими колегами провели унікальну операцію з пересадки другого пальця стопи на кисть. Це була перша така операція в історії центру.

Про це розповіли у пресслужбі Superhumans Center.

Після важкого поранення на фронті Назар втратив одну руку, а на іншій — великий палець, що виконує ключову функцію захоплення. Операція з пересадки тривала кілька годин: потрібно було зʼєднати кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб пересаджений палець отримав повноцінне кровопостачання, чутливість і рухливість. Операція пройшла успішно.

Відео містить чутливий контент.

За місяць після операції Назар може відкручувати кришку пляшки та підіймати дрібні предмети. Попереду його чекає ще кілька місяців реабілітації — лікарі вважають повне відновлення функції захоплення реальним.

«Наша реконструктивна хірургія виконує приблизно 120 операцій щомісяця. На жаль, ми не про все можемо розповідати та не все можемо показувати. Але продовжуємо збирати найкращих фахівців з України та всього світу, щоб допомагати тим, хто постраждав від російської агресії», — наголосили в Superhumans Center.