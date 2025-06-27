Військового РФ засудили до довічного — він убив мирного мешканця Київщини та імітував страту ще чотирьох

Російського військового, який убив мирного мешканця Київщини та імітував страту ще чотирьох, засудили до довічного увʼязнення.



Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Вирок отримав командир бойової машини – навідник-оператор 37 мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії. Його визнали винним у жорстокому поводженні із цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушеннях законів і звичаїв війни.

Прокурори довели, що в березні 2022 року під час окупації села Гавронщина Бучанського району фігурант зупинив на вулиці мирного жителя та погрожуючи зброєю, змусив чоловіка лягти на землю і зізнатися в приналежності до Збройних сил України й інших військових чи громадських формувань.Спершу військовослужбовець РФ побив цивільного, а потім вистрілив йому в голову з автоматичної зброї.

Окрім того, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, разом зі співслужбовцями засуджений зайшов до будинку місцевих — там він тривалий час тримав чотирьох потерпілих під прицілом і проводив допит. Засуджений імітував страту — вистрілив у стелю. Після цього він вийшов з будинку і пообіцяв прийти наступного дня та всіх розстріляти.

Також був випадок, коли фігурант разом з іншими російськими військовими увійшли до будинку жінки й, погрожуючи зброєю, забрали її автомобіль. За кілька тижнів окупанти в такий самий спосіб відібрали машину в іншого жителя села Гавронщина.