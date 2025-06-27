ДБР: На Донеччині викрили комбата, який незаконно нарахував бійцям майже мільйон гривень

Правоохоронці підозрюють командира батальйону однієї з військових частин Донецької області в незаконних виплатах бойових надбавок. Збитки — майже мільйон гривень.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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За даними слідства, у 2023 році троє військових батальйону протягом трьох місяців отримували додаткові виплати за нібито виконання бойових завдань. Хоча фактично вони були в тилу.

ДБР стверджує, що командир батальйону особисто видавав неправдиві документи, на підставі яких військовим платили додаткові гроші. Тож збитки державі сягнули майже мільйона гривень.

Посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер йому загрожує до 6 років увʼязнення.