СБУ запобігла незаконному продажу новітніх технологій ЗСУ

Служба безпеки Україна затримала в Одесі представника приватної компанії, який, за версією слідства, намагався підкупити посадовця оборонного підприємства, щоб отримати секретні розробки Збройних сил України.



Про це повідомляє СБУ.

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Як стверджують правоохоронці, мова про закриті відомості з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ.

Щоб отримати технічну документацію та креслення, фігурант запропонував хабар інженеру місцевого заводу, який виконує дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міністерства оборони України.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли той передавав посадовцю оборонного підприємства хабар.

Наразі затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Зараз триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину. Серед іншого, зараз зʼясовують мотиви отримання «грифованих» документів у сфері ОПК України.