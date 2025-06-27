СБУ запобігла незаконному продажу новітніх технологій ЗСУ

Служба безпеки Україна затримала в Одесі представника приватної компанії, який, за версією слідства, намагався підкупити посадовця оборонного підприємства, щоб отримати секретні розробки Збройних сил України.
Про це повідомляє СБУ.
Як стверджують правоохоронці, мова про закриті відомості з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ.
Щоб отримати технічну документацію та креслення, фігурант запропонував хабар інженеру місцевого заводу, який виконує дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міністерства оборони України.
Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли той передавав посадовцю оборонного підприємства хабар.
Наразі затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Зараз триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину. Серед іншого, зараз зʼясовують мотиви отримання «грифованих» документів у сфері ОПК України.