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Нідерланди і Бельгія передали Україні два кораблі — шукачі мін

Автор:
Олександра Опанасенко
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Нідерланди та Бельгія передали Україні два кораблі — шукачі мін для посилення безпеки Чорного моря.

Про це повідомило Міністерства оборони Нідерландів.

Йдеться про бельгійський корабель BNS Narcis і нідерландський Zr.Ms. Vlaardingen. Церемонія передачі пройшла ще раніше в бельгійському порту Зебрюгге, але з міркувань безпеки про це повідомили із затримкою.

Українські екіпажі та технічні фахівці пройшли підготовку в рекордно короткі терміни, зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«Це життєво важливий внесок у безпеку Чорного моря і ключ до захисту торговельних шляхів і глобального постачання продовольства», — зазначив він.

Відтепер судно Zr.Ms Vlaardingen носитиме імʼя українського міста Мелітополь. А наприкінці 2025 року передадуть Zr.Ms. Makkum — цей корабель назвуть на честь українського міста Генічеськ. Обидва міста окупувала російська армія.