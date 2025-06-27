Нідерланди і Бельгія передали Україні два кораблі — шукачі мін

Нідерланди та Бельгія передали Україні два кораблі — шукачі мін для посилення безпеки Чорного моря.
Про це повідомило Міністерства оборони Нідерландів.
Йдеться про бельгійський корабель BNS Narcis і нідерландський Zr.Ms. Vlaardingen. Церемонія передачі пройшла ще раніше в бельгійському порту Зебрюгге, але з міркувань безпеки про це повідомили із затримкою.
Українські екіпажі та технічні фахівці пройшли підготовку в рекордно короткі терміни, зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
«Це життєво важливий внесок у безпеку Чорного моря і ключ до захисту торговельних шляхів і глобального постачання продовольства», — зазначив він.
Відтепер судно Zr.Ms Vlaardingen носитиме імʼя українського міста Мелітополь. А наприкінці 2025 року передадуть Zr.Ms. Makkum — цей корабель назвуть на честь українського міста Генічеськ. Обидва міста окупувала російська армія.
- Днями Нідерланди анонсували новий пакет допомоги Україні на €175 мільйонів. До нього увійшли 100 радарів для виявлення дронів.