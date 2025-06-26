Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вбити військового під приводом запрошення на побачення

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали чоловіка за підозрою в роботі на Росію і плануванні серії терактів. Один з них — підрив військового в Києві.

Про це повідомили пресслужби СБУ і Нацполіції.

За матеріалами справи, серед завдань фігуранта було вбивство військового Національної гвардії в столиці. Він створив саморобну бомбу і заховав її у багажник скутера. Далі заманив бійця на «побачення» через чат для знайомств. Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали бомбу. Обійшлося без постраждалих.

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Слідчі зʼясували, що після невдалого теракту підозрюваний отримав нове завдання: приїхати до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань, одне з яких — підпал військового авто, а інше — підготовка нового теракту. Одразу після підпалу чоловіка затримали.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт). За це загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.