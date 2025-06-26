Керівники американської розвідки підтримали слова Трампа — стверджують, що США знищили ядерні об’єкти Ірану

Директор ЦРУ Джон Реткліфф та директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард опублікували заяви, у яких підтримали слова президента Дональда Трампа, що американські удари знищили іранську ядерну програму.

Про це Тулсі Габбард та Джон Реткліфф написали в X.

У своєму дописі Габбард звинуватила «пропагандистські медіа», які нібито хочуть «підірвати рішуче лідерство Трампа та хоробрих військовослужбовців». За її словами, якби іранці вирішили відбудувати ядерні об’єкти у Натанзі, Ісфагані та Фордо, на це пішли б роки.

Приблизно через дві години Реткліфф опублікував свою заяву, у якій написав, що за розвідувальними даними, ядерна програма Ірану серйозно пошкоджена внаслідок ударів США і на її відновлення знадобиться багато років.

Ані Габбард, ні Реткліфф не надали додаткових подробиць стосовно розвідувальних даних, а також не уточнили, коли їх отримали. Однак речниця директора Національної розвідки Олівія Коулман пізніше заявила, що розвідувальні дані, на які посилалася Габбард, були американського походження.

Витік «Оцінки бойових втрат»

Оцінку Агентства військової розвідки США (DIA) стосовно бомбардувань Ірану розмістили на CAPNET увечері 23 червня. Вже наступного дня CNN, а потім New York Times повідомили частину її змісту.

Перші публікації в медіа стверджували, що атака США відкинула ядерну програму Ірану лише на кілька місяців, а не знищила її повністю. Масштаб руйнувань менший, ніж сподівалися в адміністрації США, а Іран зберіг майже всі запаси ядерного матеріалу. Іран ще до атаки американців перемістив значну частину запасів збагаченого урану, тож удари знищили небагато ядерного матеріалу. Частину запасів могли перевезти на таємні обʼєкти.

Проте посадовці, як розкрили деталі документа NYT, наголосили, що цей пʼятисторінковий звіт DIA — лише попередній аналіз. Його доповнять після того, як зберуть додаткову інформацію, а Іран сам оцінить збитки на обʼєктах у Фордо, Натанзі й Ісфагані. Один із посадовців зазначив, що навіть у межах адміністрації звіти справляють «суперечливі враження».

Витік попередньої «Оцінки бойових втрат», підготовленої Агентством військової розвідки (DIA), обурив Трампа та високопосадовців США. Вони заявили, що звіт є неповним, а його оприлюднення спрямоване на підрив заяв Трампа про те, що ядерні обʼєкти Ірану були «знищені». Тепер Білий дім планує обмежити доступ Конгресу до секретної інформації.