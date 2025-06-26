Росіяни вночі запустили по Україні 41 дрон

У ніч проти 26 червня армія РФ атакувала Україну 41 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару — прифронтові території Донецької та Харківської областей.

За даними ПС, українська протиповітряна оборона знешкодила 24 дрони: вісім було збито, ще 16 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у семи локаціях.

Під атакою росіян, зокрема, було Білозерське Донецької області. Там дрон влучив у пʼятиповерхівку — постраждали пʼять людей. Серед поранених — 86-річна пенсіонерка та 15-річний хлопець.