Путін не полетить на саміт у Бразилії через ордер МКС. Сі Цзіньпіна теж не буде

«Це повʼязано з певними складнощами в контексті вимог МКС — ви знаєте, саме в даному контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка б дозволила нашому президенту взяти участь у цьому засіданні», — зауважив посадовець.

За словами Ушакова, замість очільника Кремля до країни вирушить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Натомість Путін візьме участь в основних заходах саміту по відеозвʼязку.

Про це сказав помічник лідера РФ Юрій Ушаков, передають російські пропагандистські медіа.

Володимир Путін не прилетить до Бразилії на липневий саміт БРІКС. Причина — ордер на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС).

Агентство Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін теж пропустить зустріч лідерів БРІКС у Ріо-де-Жанейро, заплановану на 6—7 липня. За даними джерел, КНР представлятиме премʼєр-міністр Лі Цян. Це перший випадок, коли Сі пропустить саміт після приходу до влади.

Пекін пояснив зміну планів Сі Цзіньпіна «конфліктом у графіку», кажуть співрозмовники медіа South China Morning Post. Інша можлива причина — часті зустрічі Сі з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою. Для китайського президента не властиво відвідувати одну й ту саму країну два роки поспіль, окрім Росії, додали джерела.