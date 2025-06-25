The Insider: Росія та Іран активно шпигують одне проти одного

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія посилила співпрацю з Іраном і підписала з ним договір про про «всеосяжне стратегічне партнерство». Однак обидві країни продовжили активно шпигувати одна проти одної.

Про це свідчать документи Першої служби ФСБ (контррозвідка), які є в розпорядженні російського медіа The Insider. Джерела медіа в спецслужбах пояснюють, що попри все Росія розглядає Іран більше як ворога, аніж союзника, і не хоче, аби Тегеран володів ядерною зброєю.

Один з таких документів — «Рекомендації щодо планування оперативно-службової діяльності на іранській лінії». Цей документ розробляють щороку. У документі за 2024 рік зазначають, що хоча Росія та Іран офіційно поглиблюють співпрацю і називають одне одного стратегічними партнерами, іранські спецслужби продовжують шпигувати в Росії.

Іранські агенти цікавляться російськими військовими технологіями — зокрема ракетними двигунами, безпілотниками, системами радіоелектронної боротьби та ядерними розробками. Іранці намагаються отримати ці технології в обхід закону, а також вербують російських фахівців, які мають доступ до секретної інформації. Часто це роблять під прикриттям наукових обмінів, відряджень, лекцій або поїздок за кордон. Агентів мотивують грошима або залучають до співпраці поступово.

Шпигунську діяльність в Росії ведуть кілька іранських структур: Міністерство інформації, Корпус вартових ісламської революції, друге розвідувальне управління Обʼєднаного штабу Збройних сил Ірану. Вони працюють через посольство Ірану в Москві і намагаються проникнути у російські промислові, науково-дослідні, проєктно-конструкторські підприємства.

Крім збору інформації, Іран просуває в Росії шиїтську версію ісламу та впливає на мусульманські громади для реалізації своїх стратегічних інтересів.

Шпигунством займається і Росія в Ірані. У «Рекомендаціях» за 2024 рік контррозвідники прямо пишуть, що потрібно проникати в іранські спецслужби і збирати інформацію про їхню діяльність у РФ, зокрема про спроби впливати на мусульманські громади, що можуть провокувати міжконфесійні конфлікти, та про ймовірного наступника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Перед російськими шпигунами ставлять ще такі завдання:

запобігати спробам Ірану незаконно отримати російські технології, особливо пов’язані зі зброєю масового ураження;

отримати розвідувальні дані про те, що може знизити мотивацію Ірану тісно співпрацювати з Росією, зокрема про відновлення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми та скасування Сполученими Штатами санкцій;

збирати інформацію про діяльність посольств України та країн Заходу в Ірані;

вербувати вихідців з Ірану та випускників іранських релігійних навчальних закладів.

Примітно, що хоч у світовій політиці за останні роки відбулися масштабні зміни, цілі й методи роботи ФСБ практично не змінювалися. В аналогічних «Рекомендаціях» 2021 року текст документа майже ідентичний, проте менш докладний.

Джерело The Insider у військовій контррозвідці ФСБ зазначило, що за часів президентства Медведєва Росія почала вважати Іран радше загрозою, ніж союзником. І Кремль завжди дотримувався думки, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

У «Рекомендаціях» ФСБ на 2024 рік найбільше наголошують на необхідності запобігати спробам Ірану отримати доступ до інформації про російські ядерні технології.

Те ж джерело зазначає, що навіть після зближення з Іраном Росія продовжила співпрацювати з Ізраїлем через ГРУ. В Ірані про це знають, що підсилює взаємну недовіру. Схожий коментар дав і представник ГРУ: з 2010 року Росія у конфлікті між Іраном і Ізраїлем більше підтримує Ізраїль, а тепер новий конфлікт між Іраном та Ізраїлем ставить Росію в незручне становище.