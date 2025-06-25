Суд у Росії засудив майже двісті українських військовополонених, які воювали на Курщині, за «теракти»

Другий Західний окружний військовий суд Росії впродовж шести місяців виніс вироки 184 українським військовим, яких взяли в полон під час операції в Курській області.

Про це свідчать підрахунки російського видання «Медіазона».

В усіх справах українським військовополоненим інкримінують однакову статтю Кримінального кодексу РФ — вчинення теракту групою людей з тяжкими наслідками. Головна військова прокуратура Росії майже щодня звітує про нові вироки українським військовополоненим.

З листопада 2024 року до окружного суду надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 людей. Одна із справ: російський суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним нібито в скоєнні теракту за те, що він начебто у жовтні 2024 року зайняв вогневі позиції біля Ольгівки у Курській області і «перешкоджав евакуації цивільних, залякував їх тим, що носив зброю».

Сили оборони України розпочали операцію в Курській області в серпні 2024 року.