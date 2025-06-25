Британія вперше профінансує зброю для України за рахунок заморожених активів РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на £70 мільйонів (близько $96 мільйонів). Лондон уперше профінансує допомогу за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Про це пишуть Politico і The Guardian.

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Лондон відправить 350 ракет для ППО ASRAAM, спочатку розроблених як ракети класу «повітря — повітря» і модернізованих за три місяці для наземного запуску. Цей пакет — частина ширшої ініціативи військової допомоги Україні на £4,5 мільярда (понад $6 мільярдів).

Ракети застосовуватимуться із системами Raven, які постачає Британія. П’ять таких систем уже прямують до України, тож у розпорядженні буде загалом 13 таких систем.

«Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України — наше право. Безпека України критично важлива для нас», — сказав Кір Стармер на саміті НАТО.

Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що ці ракети врятують життя, демонструючи здатність британської промисловості адаптуватися до вимог сучасної війни.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.