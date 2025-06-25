«Найбільша шахрайка» в історії Вʼєтнаму уникне смертної кари. Усе через зміну в законі

Із наступного місяця у Вʼєтнамі скасують смертну кару за кілька злочинів. Зокрема за розкрадання державного майна, виготовлення фальшивих ліків, загрозу миру, спроби повалення уряду, початок загарбницької війни, шпигунство та перевезення наркотиків.

Про це пише Reuters.

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Національні збори Вʼєтнаму одностайно ратифікували поправку до Кримінального кодексу, яка скасовує смертну кару за ці злочини. Тепер максимальне покарання за них — довічне увʼязнення.

Тим, кого засудили до смертної кари за ці злочини до 1 липня 2025 року, але ще не стратили, вироки замінять на довічне увʼязнення. Серед них — підприємиця Чионг Мі Лан. Минулого року її звинуватили і визнали винною у розкраданні $12,5 мільярда — це вважають найбільшим шахрайством в історії Вʼєтнаму.