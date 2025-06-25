«Найбільша шахрайка» в історії Вʼєтнаму уникне смертної кари. Усе через зміну в законі

Із наступного місяця у Вʼєтнамі скасують смертну кару за кілька злочинів. Зокрема за розкрадання державного майна, виготовлення фальшивих ліків, загрозу миру, спроби повалення уряду, початок загарбницької війни, шпигунство та перевезення наркотиків.
Про це пише Reuters.
Національні збори Вʼєтнаму одностайно ратифікували поправку до Кримінального кодексу, яка скасовує смертну кару за ці злочини. Тепер максимальне покарання за них — довічне увʼязнення.
Тим, кого засудили до смертної кари за ці злочини до 1 липня 2025 року, але ще не стратили, вироки замінять на довічне увʼязнення. Серед них — підприємиця Чионг Мі Лан. Минулого року її звинуватили і визнали винною у розкраданні $12,5 мільярда — це вважають найбільшим шахрайством в історії Вʼєтнаму.
Законодавство Вʼєтнаму не дозволяє одній людині володіти більш ніж 5% акцій будь-якого банку. Проте Чионг Мі Лан, використовуючи сотні підставних компаній і довірених осіб, фактично контролювала понад 90% Комерційного банку Сайгону. Вона розставляла своїх людей на ключові посади, після чого вони схвалювали багатомільйонні кредити фірмам, якими вона володіла, — за даними слідства, ці кредити становили 93% усіх кредитів, які видавав банк.
Процес над Чионг Мі Лан став одним із найбільших в історії Вʼєтнаму. Тепер її вирок автоматично зміниться на довічне увʼязнення замість смертної кари.
Водночас смертною карою каратимуть за злочини вбивства, державну зраду, тероризм та сексуальне насильство над неповнолітніми, а ще за торгівлю наркотиками.
Дані про смертні вироки — державна таємниця у Вʼєтнамі. Невідомо, скільки людей наразі перебувають у камері смертників і скільки вже стратили. Із 2011 року для виконання вироку застосовують смертельну інʼєкцію.