У Вʼєтнамі підприємицю засудили до страти за шахрайство на $12 млрд — це найгучніший випадок в історії країни

У Вʼєтнамі суд виніс смертний вирок 67-річній підприємиці Чионг Мі Лан. Її звинуватили у розкраданні $12,5 мільярда — це вважають найбільшим шахрайством в історії Вʼєтнаму.

Про це пише CNN.

Голову Van Thinh Phat Group Чионг Мі Лан заарештували в 2022 році. Її визнали винною в підкупі державних чиновників та порушенні правил банківського кредитування. Підприємниця не згодна зі звинуваченнями й оскаржуватиме вирок.

Як пишуть вʼєтнамські медіа, Чионг Мі Лан почала свій шлях з торгівлі косметикою на центральному ринку в найбільшому місті країни Хошиміні. Так вона допомагала матері. Згодом, у 1992 році, Чионг вийшла заміж та заснувала свою компанію з нерухомості Van Thinh Phat.

Чионг Мі Лан у залі суду, 11 квітня 2024 року. AFP

За версією обвинувачення, Чионг Мі Лан упродовж 10 років привласнювала гроші Сайгонського комерційного банку (SCB), який вона фактично контролювала через підставних осіб. Їй інкримінували підроблення кредитних заявок для виведення грошей із SCB, у якому їй належало 90% акцій. Основні звинувачення проти Чионг в тому, що вона нібито привласнила $12 мільярдів SCB у період з лютого 2018 року до жовтня 2022 року.

Арешт Чионг, спочатку за звинуваченням у шахрайстві з облігаціями, призвів до паніки серед вкладників SCB — з банку почали масово вилучати кошти. Згодом Державний банк Вʼєтнаму взяв під свій контроль кредитора.

Загалом у справі фігурують 85 людей — 84 з них отримали вироки від трьох років умовно до довічного увʼязнення, серед них також є родичі Чионг Мі Лан. У залі суду на процесі в Хошиміні були присутні 78 обвинувачених, інші поки що переховуються від правосуддя.

Чионг Мі Лан у залі суду, 11 квітня 2024 року.

Поліція Вʼєтнаму виявила понад 42 тисячі жертв шахрайства — здебільшого це власники цінних паперів і вкладники SCB. Чионг Мі Лан та спільники давали хабарі чиновникам, щоб приховати значні порушення і важке фінансове становище SCB. Зокрема, старший інспектор Державного банку Вʼєтнаму отримав хабар на $5,2 мільйона, що вважають одним з найбільших хабарів в історії країни. Посадовця засудили до довічного увʼязнення.

У Вʼєтнамі смертну кару застосовують переважно за насильницькі й значні економічні злочини. Правозахисні групи кажуть, що за останні роки стратили сотні засуджених, в основному за допомогою смертельних інʼєкцій.