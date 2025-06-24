У Дніпрі збільшилася кількість жертв через атаку РФ. У місті оголосили День жалоби

У Дніпрі через російські удари 24 червня загинули 15 людей. У місті 25 червня оголосили Днем жалоби.
Про це повідомляють міський голова Борис Філатов, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ще 174 людини у Дніпрі постраждали. Майже сто з них залишаються в стаціонарах.
Стосовно руйнувань інфраструктури остаточні підрахунки ще тривають, проте вже зараз відомо, що атака пошкодила будівлі районних адміністрацій та держказначейства, майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені покрівлі. Також постраждали майже 40 навчальних закладів — ліцеї, гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища.
Є різні пошкодження в 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка. У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту налічили 2 тисячі потрощених вікон.
Також атака пошкодила 3 трамвайні вагони, опору контактної мережі, диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю.
Від обстрілу також постраждали насосно-фільтрувальна станція, 16 районних і прибудинкових котелень, Правобережне управління соцзахисту, церква, місцева органна зала, льодова арена, АЗС, колонія, будівлі хлібзаводу та одного з промислових підприємств.
Мер Дніпра Філатов каже, що це безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни.
- Удень 24 червня російська армія атакувала Дніпро. У місті постраждали 14 шкіл і дитячих садків. Понівечило також міську лікарню і поліклініку, є значні руйнування у приватному секторі. Крім того, під ударом було місто Самар Дніпропетровської області. Там двоє загиблих. Загалом через російські атаки на Дніпропетровщині 24 червня поранені понад 200 людей, серед них — 19 дітей.
- Через удар постраждав пасажирський поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя, там обійшлося без жертв серед працівників залізниці та пасажирів. Поїзд саме проїжджав повз підприємство, по якому завдали удару. У вагонах поїзда повибивало вікна.