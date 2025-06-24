Дослідження: Сотні видів птахів можуть зникнути впродовж століття — втричі більше, ніж за попередні 500 років

Британські та естонський дослідники виявили, що понад 500 видів птахів можуть зникнути протягом наступного століття. Дя того щоб врятувати унікальні види, вони закликають до термінових спеціальних програм відновлення, як-от розведення в неволі та відновлення середовищ існування.

Дослідження опублікували в журналі Nature Ecology and Evolution, передає The Guardian.

У статті вчені розглянули дані приблизно 10 тисяч видів птахів (майже всіх відомих, що існують) і використали їх для прогнозування ризику вимирання. Втрата середовища існування, зумовлена насамперед розширенням та інтенсифікацією сільського господарства, стала найважливішим фактором вимирання. Такі птахи, як тупик, горлиця та дрохва, зникнуть з нашого неба, якщо тенденції збережуться. Їхня втрата загрожує руйнуванням екосистем по всьому світу.

Але навіть якби втрата середовища існування, полювання та руйнування клімату зупинилися сьогодні, майже 250 видів все одно можуть вимерти, оскільки вони вже балансують на межі зникнення. Щоб вижити, ці види потребують спеціальних програм відновлення, як-от проєкти розведення та відновлення середовища існування.

Дослідники виявили, що локальні зусилля задля збереження здаються незначними, але вони важливі для порятунку видів від вимирання. Історії успіху в охороні природи показують, що повернути види, які перебувають на межі вимирання, — реально.

В останньому звіті про стан птахів світу зазначається, що майже половина видів птахів планети скорочується. Основними загрозами називають втрату середовища існування, вирубку лісів, інвазивні види, експлуатацію природних ресурсів та зміну клімату.