ООН: Кожен п’ятий мігруючий вид тварин перебуває під загрозою зникнення

Щороку ссавці, птахи, риби й комахи мігрують, через що часто перетинають національні кордони і збираються там, де є ризики браконьєрства, забруднення і втрати середовища існування. Як наслідок, кожен п’ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення.
Про це йдеться в глобальному дослідженні ООН «Стан мігруючих видів у світі».
З приблизно 1 200 видів, внесених до переліку тих, що під загрозою зникнення та охороняються Конвенцією ООН про мігруючі види (CMS), майже половина популяцій зменшується. З них 70% популяції мігруючих рептилій і 97% риб можуть зникнути.
Види, які мігрують, є ключовим джерелом їжі для інших диких тварин і відіграють важливу роль в екосистемах.
Провідна авторка дослідження й керівнця програми видів у Всесвітньому центрі моніторингу охорони навколишнього середовища Келлі Мальш заявила, що основною причиною цього «апокаліпсису» є людина.
Для мігруючих видів є дві головні загрози — надмірна експлуатація і втрата середовища існування. Надмірна експлуатація — це полювання, риболовля, відлов птахів тощо. Формально вже існують суворі обмеження на полювання або вилов видів, проте досі є чимало проблем із виконанням таких заборон. Водночас люди забруднюють території пластиком, хімікатами, світлом і шумом, знищуючи середовища існування тварин, птахів і риб.
До того ж мігруючі тварини все більше потерпають від змін клімату. Пожежі й посухи нищать середовища існування, а потепління руйнує зв’язок між міграційними періодами й наявністю їжі.
- У жовтні 2023 року в бразильській Амазонці загинули понад 100 дельфінів через рекордно високу температуру води і посуху. У липні близько сотні гринд (чорних дельфінів) викинулися на пляж у Західній Австралії. Попри рятувальні дії волонтерів, понад 50 тварин таки загинули. Тих, хто вижив, намагалися відправити назад в океан, але вони поверталися на берег. Їм провели евтаназію.