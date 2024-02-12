ООН: Кожен п’ятий мігруючий вид тварин перебуває під загрозою зникнення

Щороку ссавці, птахи, риби й комахи мігрують, через що часто перетинають національні кордони і збираються там, де є ризики браконьєрства, забруднення і втрати середовища існування. Як наслідок, кожен п’ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення.

Про це йдеться в глобальному дослідженні ООН «Стан мігруючих видів у світі».

З приблизно 1 200 видів, внесених до переліку тих, що під загрозою зникнення та охороняються Конвенцією ООН про мігруючі види (CMS), майже половина популяцій зменшується. З них 70% популяції мігруючих рептилій і 97% риб можуть зникнути.

Види, які мігрують, є ключовим джерелом їжі для інших диких тварин і відіграють важливу роль в екосистемах.