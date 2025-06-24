Три російських окупанти отримали підозру за розстріли цивільних на Київщині

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру трьом російським військовим. Їх підозрюють у розстрілах та катуваннях цивільних.

Про це пишуть Київська обласна прокуратура та Служба безпеки України.

За даними слідства, командир одного з підрозділів 76 десантно-штурмової дивізії РФ капітан Тимур Тамазов 27 лютого 2022 року спільно з підлеглими на дорозі між садовим товариством «Мрія» та селом Здвижівка Бучанського району майже впритул розстріляли автомобіль будівельників Mercedes Sprinter, що намагався виїхати на підконтрольну Україні територію у напрямку Бородянки. Від отриманих поранень двоє чоловіків померли, а двоє отримали тілесні ушкодження.

Інший підозрюваний — військовослужбовець 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії ЗС РФ Володимир Осіпов 28 березня 2022 року у тимчасово окупованому селищі Гостомель Бучанського району погрожував вбивством місцевому мешканцю, а двох чоловіків розстріляв із вогнепальної зброї.

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Третій, командир роти 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ Олексій Абрамов наказав підлеглим катувати мирне населення та складати «розстрільні списки» учасників Руху опору. Це відбувалося, коли росіяни спробували окупувати селище Іванків Вишгородського району та село Шибене Бучанського району.