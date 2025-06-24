У Львові відкрили перший Центр допомоги людям, які пережили полон і тортури

У Львові відкрили Центр ментального здоров’я Святого Лева Великого — перший в Україні спеціалізований простір для людей, які пережили полон, тортури і моральну травму.

Про це повідомили мер міста Андрій Садовий і Львівська міська рада.

Центр став частиною екосистеми медичних реабілітаційних центрів Unbroken. У ньому є 7 кімнат для проживання пацієнтів, простори для амбулаторної та стаціонарної допомоги, сучасні методи терапії.

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Також поруч розташована окрема будівля для арттерапії: на першому поверсі — гончарня, на другому — художня майстерня. Будуть можливості й для тих, хто захоче ткати, співати чи займатись музикою.

Мер Львова висловив подяку уряду Фландрії та меру Мехелена Барту Сомерсу, які доклалися до реалізації проєкту.