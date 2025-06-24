На Сумщині через атаку дронами загинули троє людей. Серед них — 8-річна дитина

Троє людей загинули на Сумщині через російську атаку дронами.
Про це повідомляє Нацполіція.
Серед них — 8-річний хлопчик, його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка з різних родин.
Ще 6 людей, з них 3 дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували.
У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та 4 автівки. Виникла масштабна пожежа.
Також вночі росіяни били дронами по Харкову — три безпілотники поцілили по цивільному підприємству в Немишлянському районі. За допомогою лікарів звернулись троє людей.