У Харкові затримали двох чоловіків за підозрою у спробі підірвати військового ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали двох чоловіків, яких підозрюють у спробі підірвати військовослужбовця ЗСУ в Харкові.

Про це пишуть пресслужби СБУ і Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що 14 червня двоє чоловіків за завданням російських спецслужб підірвали саморобну бомбу біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди заманили військового під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. У військового множинні осколкові поранення.

Під час розслідування зʼясувалося, що для підготовки теракту росіяни дистанційно завербували двох харківʼян, один з яких уже мав судимість за крадіжку. За інструкцією чоловіки виготовили вибухівку, начинили її гайками і спорядили телефоном, щоб підірвати на відстані.

Підозрювані заховали вибухівку і замаскували під сміттєвим баком телефонну камеру з віддаленим доступом для російських кураторів. Коли на місце прибув військовий, бомбу активували.

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Обом фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258 (теракт);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухівки);

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та перенесення вибухівки).

Чоловіків узяли під варту без права вийти під заставу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.