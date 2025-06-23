Нова Зеландія оголосила про новий пакет підтримки України на суму понад $9,4 мільйона

Премʼєр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосили про нову допомогу Україні на суму близько $9,4 мільйона.

Про це повідомили на офіційному сайті новозеландського уряду.

Лідери держави повторили, що на четвертий рік повномасштабної війни їхня позиція залишається незмінною: там засуджують військову агресію Кремля та солідарні з Україною.

Веллінгтон зробить внески до Фонду «Безпекова допомога та навчання від НАТО для України» та Коаліції безпілотників. Також передадуть гуманітарну допомогу постраждалим від війни громадам та допоможуть українським біженцям, які перебувають в сусідніх країнах.

Цей пакет підтримки доповнює нещодавно оголошені санкції проти російського тіньового флоту та інших структур, які сприяють війні Москви в Україні, йдеться у пресрелізі.