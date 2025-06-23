Вбивство сина Вʼячеслава Соболєва. Суд виніс вироки виконавцям

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок у справі про замах на вбивство колишнього депутата Київської обласної ради Вʼячеслава Соболєва і вбивство з необережності його трирічного сина.

Про це передає «Судовий репортер» із зали суду.

Вирок отримав Андрій Лаврега за замах на вбивство і вбивство з необережності — 15 років увʼязнення. Лаврега частково визнав провину, заявляючи, що не планував вбивати Соболєва, а лише налякати його.

За пособництво у злочині вироки отримали й Юрій Ткаченко і Євген Семенов — по 13 років увʼязнення. Обидва заперечували провину. Тим часом підозрюваний в співорганізації злочину Юсуп Абуєв у розшуку. Замовника злочину офіційно не називали.

Що сталося

Увечері 1 грудня 2019 року в Києві, на перетині вулиць Тарасівської та тодішньої Льва Толстого стріляли в Range Rover Вʼячеслава Соболєва. Він встиг ухилитися під час пострілу, і куля потрапила в його 3-річного сина. Дитина померла дорогою до лікарні.

За кілька днів Шевченківський суд Києва заарештував підозрюваних у вбивстві сина Соболєва.

У червні 2020 року Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на сімʼю Соболєва, під час якого загинув його трирічний син.