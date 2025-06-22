Сирський: Росіяни щомісяця збільшують чисельність своїх військ на 8—9 тисяч людей

Росіяни щомісяця збільшують чисельність своїх військ на 8—9 тисяч людей, лінія фронту збільшилась на 200 км і становить 1 200 кілометрів. З цих причин потрібно продовжувати мобілізацію, але ТЦК мають змінитися і діяти законно та прозоро.

Про це журналістам у суботу, 21 червня, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає кореспондентка «Бабеля».

«Я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися», — зазначив Сирський.

Він нагадав, що це завдання президента України — верховного головнокомандувача.

«ТЦК мають виконувати свої обовʼязки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників», — наголосив Сирський.

Він додав, що у ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій, щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення.

Головком зазначив, що за минулий рік росіяни набрали близько 440 тисяч контрактників. На сьогодні російська окупаційна армія разом з оперативним резервом має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України. А їхній стратегічний резерв складається з 13 дивізій — це ще 121 тисяча.

«Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою», — підкреслив Сирський.