Сирський: Перехід на корпусну систему триває без затримок. Перші черги управлінь корпусів вже вийшли на свої ділянки фронту

Перехід на корпусну систему триває без затримок, і вже перші черги управлінь таких корпусів прийняли придані їм підрозділи і вийшли на свої ділянки фронту.

Про це журналістам 21 червня повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає кореспондентка «Бабеля».

«Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності й визначені комплекти військ. Надалі — наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони», — зазначив він.

За словами Сирського, командири корпусів вже підібрали своє управління і могли обирати заступників, яких вони бажають.

«Таким чином у нас відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює. Переважна більшість командирів корпусів — це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів — так само», — зазначив Сирський.

За його словами, перехід на корпусну систему дозволить зменшити навантаження на органи військового управління, більш ефективно використовувати наявні сили і засоби, оптимізувати розподіл нашої артилерії, а також збільшити кількість підрозділів безпілотних систем.

Він додав, що при наявності корпусів рівень Оперативно-стратегічних управлінь залишається, а рівень Оперативно тактичних управлінь — поступово ліквідується.