Зеленський підтримав перехід на корпусну систему в ЗСУ. Що це таке

Володимир Зеленський підтримує перехід на корпусну систему управління в Збройних силах України, якщо це зменшить бюрократію в армії.

«Якщо корпусна система, яку вони пропонують на сьогодні, зменшить відстань між генералом і солдатом, якщо бюрократичність зменшиться, нехай роблять так. Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Попри досвід. За всієї поваги», — сказав очільник держави.

Як розповідає джерело АрміяInform, військове командування знає про проблеми в системі управління. Багато органів створені на тимчасовій основі, а інформація про можливості тих чи інших підрозділів відома не всім. Роботу над реорганізацією ЗСУ вже завершують, її концепцію презентують до кінця листопада 2024 року.

Зеленський також наголосив на необхідності змінити підхід до управління військовослужбовцями під час презентації у Верховній Раді внутрішнього Плану стійкості. План передбачає появу військового омбудсмана. А Міноборони та військове командування мають представити нову систему контрактів для громадян.

Що таке армійський корпус

Армійський корпус як правило складається з кількох бойових дивізій та/або бригад і формувань забезпечення. Після здобуття незалежності Україна поступово реформувала шість армій та один армійський корпус у сім армійських корпусів. Це відбулося в середині 90-х років, пише Militarnyi.

У Сухопутних військах України корпуси тоді були оперативно-тактичним об’єднанням, коли до їхнього бойового складу входили дивізії й бригади. Після низки реформ корпуси перетворились на вищі тактичні з’єднання.

Згодом армійські корпуси повністю розформували, на базі частини з них створили Оперативні командування. Останній армійський корпус перестав існувати у 2015 році, однак залишили Корпус резерву.

Після початку повномасштабної війни з Росією в Україні сформували дев’ятий і десятий армійські корпуси. Водночас Корпус резерву переформатували в 11-й армійський корпус. Наразі триває формування четвертого за рахунком армійського корпусу.

У складі Сухопутних військ також з’явилися корпуси Десантно-штурмових військ і Корпус морської піхоти. А в складі Сил спеціальних операцій — Корпус «Рейнджерів», він спеціалізується на розвідці, штурмах і рейдах у тилу ворога.