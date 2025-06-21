Президент розповів, скільки компаній в Україні виробляють перехоплювачі дронів

В Україні нарощують виробництво перехоплювачів дронів. Зараз це роблять чотири компанії. Однак для масштабування потрібні час і гроші.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

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«Приблизно третину від ударних безпілотників Shahed збивають мобільні вогневі групи, які вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю — почали використовувати перехоплювачі», — сказав він.

І додав, що перехоплювачі збивають десятки ворожих дронів, коли ті атакують Україну.

За його словами, фінансуватиме виробництво перехоплювачів Німеччина. У цьому допомагатиме й Канада — є домовленість з премʼєр-міністром Марком Карні про виділення $4 мільярдів.

Президент наголосив, що побутує думка, що цьогоріч найбільше контрактуватимуть дрони, але наразі є збільшення контрактування й артилерії, і дронів.

Також Володимир Зеленський спростував, що під час останніх атак росіянам нібито вдалося знищити систему ППО Patriot.