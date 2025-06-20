Біля Сицилії підняли з дна затонулу торік британську суперʼяхту — тоді загинуло семеро людей

Суперʼяхту Bayesian під британським прапором, яка затонула біля Сицилії влітку 2024 року, 20 червня почали підіймати на поверхню.

Про це пише Associated Press.

Верхня частина пасажирського відсіку та синій корпус 56-метрової яхти Bayesian у пʼятницю зʼявилися в зоні утримання жовтої плавучої кранової баржі.

Компанія TMC Maritime, яка проводить підйом, повідомила, що протягом останніх трьох днів судно повільно піднімали з глибини 50 метрів, щоб зафіксувати сталеві стропи, петлі та ремені під кілем. Для підтримання корпусу у вертикальному положенні використовують вісім сталевих підйомних ременів. Під час підйому також викачують з корпусу яхти морську воду.

Getty Images

Після того, як Bayesian частково підняли на поверхню, на ній не було 72-метрової щогли — її попередньо зрізали і залишили на дні моря. Інакше судно не вдалося б утримати у вертикальному положенні для підняття.

Очікується, що в неділю, 22 червня, платформа з краном перемістить Bayesian до сицилійського порту Терміні-Імерезе, де яхту вже чекає спеціальна сталева колиска.