Біля Сицилії знайшли тіло останньої загиблої з яхти британського мільярдера Лінча — його доньки

Італійські водолази-рятувальники знайшли тіло останньої зниклої людини після аварії розкішної яхти Bayesian, яка затонула біля берегів Сицилії на початку тижня.
Про це пишуть Reuters та ANSA.
Тіло належить 18-річній доньці загиблого британського технологічного магната Майка Лінча Ханні.
Таким чином через затоплення яхти загинули шестеро людей — сам Майк Лінч, його донька, голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер, шеф-кухар яхти та ще двоє людей.
- 56-метровий вітрильник Bayesian зазнав аварії в ніч на 19 серпня біля узбережжя міста Портічелло. На борту вітрильника було 22 людини, 15 з них врятувала берегова охорона.