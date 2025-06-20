США ввели нові санкції проти Ірану та хуситів

США ввели санкції проти організацій, які закуповують обладнання для оборонної промисловості Ірану, а також компаній, повʼязаних із хуситами.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Під санкції проти Ірану потрапила одна людина, одне судно та вісім організацій. Зокрема, йдеться про громадянина Китаю Чжана Яньбана та судно Shun Kai Xing, капітаном якого він є. Це судно перевозило чутливі вантажі, призначені для Ірану.

Решта вісім підсанкційних компаній з Китаю, Гонконгу, Сінгапуру і Туреччини також причетні до поставок товарів подвійного призначення до Ірану.

«Сполучені Штати, як і раніше, рішуче налаштовані перешкодити будь-яким зусиллям Ірану придбати чутливі технології, компоненти та обладнання подвійного призначення для розробки балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів та асиметричної зброї», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Також під обмеження потрапили чотири людини, 12 організацій і два судна, які імпортували нафту та інші незаконні товари для хуситів.

Це підставні компанії хуситів, їхні власники та інші ключові учасники руху, які приносять значні доходи угрупованню завдяки продажу нафти та інших товарів на чорному ринку Ємену, а також участі в контрабандних схемах через порти, контрольовані хуситами.