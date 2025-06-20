Мера Бердичева затримали — розслідують отримання хабаря

Вдень 20 червня мера Бердичева, що на Житомирщині, Сергія Орлюка затримали. За інформацією правоохоронців, його арештували в межах кримінального провадження за фактом отримання хабаря.

Про це пише «Суспільне. Житомир», яке отримало коментар речниці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталії Калиновської.

Кореспондентка «Суспільного» намагалася взяти коментар у адвоката Сергія Орлюка, але той відповів: «Без коментарів». Близько 15:15 Сергій Орлюк поїхав з місця події.

Олександр Доманський/ «Ріо-Бердичів»

Редактор сайту «Ріо-Бердичів» Олександр Доманський, який також був на місці затримання Орлюка, розповів «Суспільному», що в машині міського голови знайшли долари. Доманський спробував взяти коментар у Сергія Орлюка — той відповів, що не має права зараз коментувати.

«Чекали кілька годин когось. Приїхав адвокат міського голови, наскільки стало відомо з картинки. Потім у машині знайшли долари», — розповів журналіст.

Олександр Доманський/ «Ріо-Бердичів»

«Суспільне» телефонувало Орлюку — відповіді не було. У коментарі виданню радник бердичівського міського голови Артур Іваненко сказав, що він нічого не знає про ситуацію.

«Не знаю, міського голову сьогодні ще не бачив і не спілкувався з ним. Мені люди дзвонять уже і запитують про це, але я не бачив цієї ситуації. Зараз буду зʼясовувати, але поки що нічого не знаю», — сказав «Суспільному» Артур Іваненко.

За інформацією джерел «Суспільного» у Бердичівській міській раді, станом на 16:00 правоохоронці проводили там обшуки.