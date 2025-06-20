Кілька країн хочуть заборонити в’їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі обговорили заборону вʼїзду до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь у війні проти України.
Про це пише естонське медіа ERR.
Міністри зустрілися в Таллінні в четвер, 19 червня, разом з європейським комісаром з внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером і представником прикордонного агентства ЄС Frontex. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що заборона має залишатися чинною навіть після закінчення війни.
Того ж дня формат NB8++ закликав до «подальших спільних і скоординованих дій» для боротьби з тіньовим флотом Росії. Країни розроблять набір рекомендацій щодо цього питання та подальшого зміцнення співпраці.
- З 3 травня 2025 року Литва позбавляє посвідок на проживання громадян Росії, якщо вони без обʼєктивних причин їздять до Росії або Білорусі частіше, ніж один раз на три місяці. За даними Департаменту міграції, на 1 квітня 14 652 громадянина Росії мали чинні дозволи на проживання в Литві.
- Раніше Норвегія і країни ЄС, що межують з Росією ввели заборону на їзду на автомобілях з російськими номерами. Причина — пакет санкцій від Європейської комісії від 8 вересня 2023 року. Якщо росіяни вʼїжджають на автомобілі з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС.