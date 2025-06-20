CNN: Директорка нацрозвідки США втрачає прихильність Трампа

Президент США Дональд Трамп та його команда розчаровуються в роботі голови національної розвідки Тулсі Габбард. Усе через її позицію щодо конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN.

Після відльоту з саміту G7 у Канаді Трамп на борту літака Air Force One давав коментарі про загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном. Журналісти пригадали березневу заяву Тулсі Габбард в Конгресі про те, що Тегеран не веде активної розробки ядерної зброї. Це напряму суперечило твердженням Ізраїлю.

«Мені байдуже, що вона сказала. Я вважаю, що вони [іранські посадовці] були дуже близькі до цього», — відповів Трамп.

Різке публічне спростування позиції головної розвідниці країни викликало шквал реакції серед прихильників MAGA, а також поставило під сумнів подальше перебування Габбард в адміністрації, пише CNN.

Ще місяць тому чиновники Білого дому розповідали, що президент не лише симпатизує посадовиці, але й із задоволенням проводить з нею час. Дехто в адміністрації вважав, що вона не справляється з посадою, однак Трамп та його команда давали Габбард можливість освоїтися в новій ролі.

Утім, ставлення до неї змінилося: дедалі більше людей в Білому домі розчаровуються роботою очільниці американської розвідки. За словами джерела CNN, Дональд Трамп вважає, що вона «відхиляється від меседжу» стосовно конфлікту на Близькому Сході.

Найбільше, за словами співрозмовника, президента роздратувало трихвилинне відеозвернення Габбард, оприлюднене на початку червня. У ньому вона попереджає, що світ «ближчий до ядерного знищення, ніж будь-коли», і звинувачує «політичну еліту та підбурювачів до війни» в розпалюванні «страху та напруження між ядерними державами».

Трамп сприйняв це як завуальовану критику його наміру дозволити Ізраїлю вдарити по Ірану. Багато хто в його команді погодився, що Габбард перейшла межу, додає джерело.