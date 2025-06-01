У стилі Fox News. Директорка нацрозвідки США шукає ідеї, як адаптувати щоденні звіти до інтересів Трампа

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард шукає ідеї, як змінити формат щоденних розвідувальних звітів, щоб зацікавити ними президента Дональда Трампа і адаптувати їх до його стилю сприйняття інформації. Серед пропозицій — робити звіти у стилі новинного випуску улюбленого телеканалу Трампа Fox News.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Тулсі Габбард звернулася до чинних і колишніх розвідників, щоб ті подумали, як оновити президентські щоденні зведення (PDB) з урахуванням політичних інтересів і звичок Трампа. Зокрема, більше уваги економіці, менше — війні Росії проти України.

Зараз PDB — це цифровий документ текстом, графіками й зображеннями, який готують щодня для президента та членів кабінету. Від того, як подана інформація у PDB, залежить ухвалення рішень на найвищому рівні.

Однак від моменту інавгурації Трамп отримував зведення лише 14 разів, тобто рідше ніж раз на тиждень. За той самий період його попередники читали більше таких звітів: Джо Байден — 90, а Барак Обама — 63. Під час свого першого терміну за цей період Трамп отримав 55 PDB.

Джерела NBC пояснюють, що нерегулярність показує не тільки стиль сприйняття інформації Трампом, а й його глибоку недовіру до розвідки, що виникла після того, як він звинуватив спецслужби в шпигунстві проти його кампанії 2016 року.

Дональд Трамп рідко читає тексти, тому пріоритетом є візуальний і усний формат. Наприклад, за першого президентства він зазвичай слухав короткі усні брифінги з графікою двічі на тиждень. Зараз президент отримує PDB у скороченому форматі — це стислий огляд найважливішого за тиждень із новими даними.

Також команда Тулсі Габбард планує перенести офіс підготовки щоденних зведень із ЦРУ до Офісу директора національної розвідки, щоб посилити контроль над поданням інформації.