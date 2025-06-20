Армія РФ протягом ночі запустила по Україні 86 безпілотників. Скільки збила ППО

Вночі 20 червня ворог атакував Україну 86 ударними безпілотниками з напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда у Криму.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 Протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих цілей на півночі, сході та півдні країни. З них 34 збили вогневими засобами ураження, ще 36 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання зафіксували у 8 місцях, падіння уламків — на 11 локаціях.