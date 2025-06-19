У Харкові загасили пожежу через удар РФ — вона тривала 12 днів. Загинули 6 людей

У Харкові 19 червня остаточно загасили пожежу на цивільному підприємстві, по якому РФ вдарила в ніч проти 7 червня. Внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з-під уламків деблокували тіла шістьох загиблих цивільних

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Пожежу гасили 12 днів, на місці весь цей час працювала ДСНС, також залучали комунальну техніку.