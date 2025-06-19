Руанда та ДР Конго узгодили проєкт мирної угоди. Це відкриє шлях до угоди про корисні копалини зі США

Руанда та Демократична Республіка Конго узгодили проєкт мирної угоди. Очікується, що міністри обох країн підпишуть її 27 червня. Разом з нею ДР Конго може підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами.

Про це пишуть Reuters, BBC.

Проєкт, узгоджений за посередництва США та Катару, передбачає «розведення, роззброєння та інтеграцію» угруповань, що воюють на сході ДР Конго — передусім ідеться про підтримуваних Руандою повстанців М23. Також угода передбачає створення спільного механізму безпеки, який обговорювався на торішніх переговорах.

Бойові дії між урядовими силами ДР Конго і повстанцями з М23 загострилися наприкінці січня 2025 року. За кілька тижнів повстанці здійснили найбільший з 2003 року наступ й захопили Гому та Букаву — ключові міста на сході країни. Тисячі людей загинули, а сотні тисяч змушені покинути свої домівки.

Проте експерти відзначають, що текст угоди має надто загальні формулювання та існує низка питань, на які в угоді немає відповіді. Серед них:

Чи вийде повстанське угруповання M23 з окупованих ними районів?

Чи означає «повага до територіальної цілісності», що Руанда визнає наявність військ на сході ДР Конго та виведе їх?

Чи дозволить узгоджене «повернення біженців» тисячам конголезців повернутися з Руанди?

Чи означає «роззброєння», що M23 тепер складе зброю?

Чи дозволить узгоджений гуманітарний доступ знову відкрити аеропорт Гоми для постачання допомоги?

Минулого року перемовники сторін двічі досягали угоди за посередництва Анголи, але уряди обох країн не схвалили їх. Тодішні плани передбачали виведення руандійських військ та спільні бойові дії проти повстанців з «Демократичних сил звільнення Руанди». Після активізації бойових дій, у березні 2025 року Ангола відмовилася від функції посередника.

Тоді ДР Конго звернулася за допомогою до США. В обмін на неї запропонували укласти угоду про корисні копалини — подібну до угоди між Україною та США. Схід країни має величезні запаси міді, кобальту та урану.

У травні Financial Times писала, що конголезькі урядовці очікують, що угоду зі США про корисні копалини підпишуть наприкінці червня. На переговорах обговорювалися надання американським компаніям доступу до родовищ в обмін на інвестиції в інфраструктуру та шахти, а також дії, спрямовані на завершення конфлікту у східних регіонах країни.