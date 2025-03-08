FT: США хочуть укласти угоду про корисні копалини зі ще однією країною

США ведуть попередні переговори з Демократичною Республікою Конго, щоб укласти угоду про доступ до критично важливих корисних копалин. Схожу угоду США хочуть укласти з Україною.

Про це пише Financial Times.

ДР Конго має величезні запаси міді, кобальту йта урану. Минулого місяця країна звернулася до США з пропозицією укласти угоду — копалини в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чисекеді.

Так місцеві посадовці хочуть посилити підтримку Чисекеді. Зараз у ДР Конго неспокійно — повстанці, яких підтримує сусідня Руанда, захопили значні території, багаті на корисні копалини, і два найбільші міста — Гому і Букаву.

Останніми днями переговори стали більш серйозними, хоча залишається кілька перешкод. Поки що ці перемовини на ранній стадії.

«У ДР Конго зосереджена значна частка світових запасів критично важливих корисних копалин, необхідних для передових технологій. США відкриті до обговорення партнерства в цьому секторі», — заявив представник Державного департаменту США в коментарі Financial Times.

Там додали, що партнерство з американськими компаніями зміцнить економіку як США, так і ДР Конго. Хоча умови угоди ще не узгодили, це підкреслює інтерес США до отримання доступу до ресурсів у всьому світі. Водночас більша участь США в ДР Конго стала б противагою впливу Китаю і китайських компаній, які контролюють більшість великих гірничодобувних підприємств у країні.

Угода про корисні копалини між Україною і США

Уперше проєкт угоди в Україну привіз міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Президент України Володимир Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки.

До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу.

Після суперечки Трампа і Зеленського 28 лютого в Білому домі американські посадовці продовжили спілкуватися з українською стороною про угоду. Вони закликали радників Зеленського змусити президента України відкрито вибачитися перед Трампом.

Увечері 4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити. Україна, за словами Зеленського, готова підписати угоду про використання українських корисних копалин «у будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Він вважає це кроком до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій.