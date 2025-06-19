Росія запустила по Україні понад сотню дронів. ППО знешкодила більшість із них

У ніч на 19 червня російські війська атакували Україну 104 дронами різних типів. Українська ППО знешкодила 88 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Із них 40 безпілотників збили, а ще 48 — подавили за допомогою РЕБ чи локаційно втратили. Влучання зафіксували у 6 локаціях.

Від російської атаки постраждала Дніпропетровщина. Через ранкові обстріли Нікопольщини постраждали пʼять людей, серед яких 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і ще троє дорослих. Один із постраждалих у важкому стані, інші — в середньої тяжкості.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Наслідки російської атаки по Дніпропетровщині. Telegram / Сергій Лисак

Окрім знищеного авто та пошкодженої приватної оселі, пошкоджена і будівля, що не експлуатувалася.

Оновлено: У лікарні помер 59-річний чоловік, що постраждав через російську атаку на Нікопольщині. Він був у важкому стані, із осколковим пораненням та сильними опіками.