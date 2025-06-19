Аргентина викрила російську мережу впливу. Вони хотіли дестабілізувати країну

Національна розвідувальна служба Аргентини (SIDE) виявила групу росіян, які створювали місцеву мережу впливу для сприяння інтересам Москви. Вони ширили дезінформацію, маніпулювали громадською думкою і пробували вплинути на внутрішні процеси в Аргентині.

Про це пише аргентинська газета La Derecha Diario.

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Серед іншого, учасники групи створювали і поширювали контент у соцмережах, а також намагалися впливати на роботу місцевих громадських організацій, фондів і неурядових структур.

За даними аргентинських спецслужб, до цієї схеми був залучений громадянин Росії Лев Андріашвілі — він живе в Аргентині. Він відповідав за фінансування мережі та встановлення контактів із місцевими активістами. Його спільницею була дружина Ірина Яковенко, також громадянка Росії і резидент Аргентини.

Обоє відповідали за отримання прямих коштів з Москви та за розвиток зв’язків з проросійськими агентами та організаціями в Аргентині.

Під час розслідування слідчі вийшли на організацію La Compañía, до якої причетні Андріашвілі та Яковенко. Вона, як стверджує La Derecha Diario, має стосунок до проєкту «Лахта» — багатоскладової операції, спрямованої на аудиторію в США, країнах Європейського Союзу та Україні. Фінансував його засновник російської «Приватної військової кампанії Вагнера» і бізнесмен Євгеній Пригожин, який загинув у серпні 2023 року.

«Метою La Compañía було сформувати групу осіб, відданих інтересам Росії», — заявив речник президента Аргентини Мануель Адорні.

У SIDE наголосили, що ці дії не лише порушують суверенітет країни, а й ставлять аргентинське суспільство під зовнішній вплив, який навмисно спотворює публічні дебати та демократичні процеси. Розслідування триває.