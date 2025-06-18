У Словаччині затримали 8 людей — підозрюють у фальсифікаціях з цінами на боєприпаси для України

Європейська прокуратура у Братиславі (Словаччина) затримала вісім людей у справі про зловживання коштами, призначеними для військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті Європейської прокуратури.

За даними прокуратури, сума збитків становить приблизно €7,4 мільйона. Серед затриманих — службовці Міністерства оборони Словаччини.

З лютого по березень 2022 року посадовці цього міністерства подали заявки на компенсацію витрат до Європейського інструменту миру (EPF) за надану Україні військову допомогу — зокрема, за передані країні боєприпаси.

За даними слідства, підозрювані навмисно порушили свої службові обов’язки та бюджетні правила державного управління, безпідставно розмістивши замовлення на закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній. Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована, а вартість боєприпасів могла бути завищеною.