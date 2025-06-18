У Німеччині підтвердили, що посол в Україні очолить зовнішню розвідку

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер стане новим президентом Федеральної розвідувальної служби (BND).

Цю інформацію підтвердив заступник речника уряду Штеффен Мейєр, передає Spiegel.

Мартін Єгер упродовж останніх років мав чималий досвід співпраці з розвідслужбами — як у Берліні, так і в кризових регіонах світу. Працював у МЗС, був прессекретарем міністра Франка-Вальтера Штайнмаєра, у 2013 році став послом у Афганістані. Пізніше обіймав посаду посла в Іраку (з 2021 року в Багдаді). Із липня 2023 року — посол Німеччини в Україні. Коли саме Єгер приступить до нових обов’язків, поки що невідомо.

Його попередник на посаді керівника розвідки, 62-річний Бруно Каль стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі. Каль уже давно прагнув перейти до Ватикану.

Протягом восьми років на посаді він пережив кілька гучних скандалів. Його та агентів неодноразово критикували у пресі. У 2021 році, наприклад, його звинуватили в недооцінці загрози захоплення влади «Талібаном» в Афганістані.

Наступного року іноземні розвідки критикували BND за те, що уряд Німеччини недостатньо рішуче попереджав про російське вторгнення в Україну. У тому ж році викрили агента BND, який передавав російським спецслужбам секретні дані німецької розвідки.