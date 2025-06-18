«Вчиняли диверсії на «Укрзалізниці» та палили авто ЗСУ». СБУ затримала пʼятьох українців

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще пʼятьох людей, які, за версією слідства, на замовлення РФ чинили диверсії на «Укрзалізниці» та палили автівки українських військових.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, усіх пʼятьох РФ завербувала через телеграм-канали з пошуку «легких грошей». Під час обшуків у всіх фігурантів правоохоронці вилучили докази співпраці з ворогом.

У Запоріжжі затримали 36-річного місцевого, який, як стверджують правоохоронці, підпалив три позашляховики Сил оборони, які були на техобслуговуванні після виконання завдань на південному фронті. Потім він мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

На Київщині кіберфахівці СБУ затримали мешканця столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області правоохоронці затримали двох жителів селища Гусятин, які, як йдеться у матеріалах справи, підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

У Харкові затримали жінку, яка, за версією слідства, на замовлення РФ спалила релейну шафу сигнальної установки «Укрзалізниці». Раніше її вже засудили за легкі тілесні ушкодження.

Затриманим оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, які відповідають характеру скоєних злочинів:

диверсія , вчинена під час воєнного стану;

, вчинена під час воєнного стану; перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.