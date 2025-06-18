«Іду з політики». Нардеп Олесь Довгий написав заяву про складання мандата

Нардеп Олесь Довгий написав заяву про складання мандата народного депутата України.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Причиною такого рішення назвав те, що більше не бачить можливості «бути продуктивним у парламенті». Він додав, що йде з політики і не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Олесь Довгий/ Facebook

Тепер заяву депутата має розглянути Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Далі — голосування Ради.