«Іду з політики». Нардеп Олесь Довгий написав заяву про складання мандата

Нардеп Олесь Довгий написав заяву про складання мандата народного депутата України.
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Причиною такого рішення назвав те, що більше не бачить можливості «бути продуктивним у парламенті». Він додав, що йде з політики і не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Тепер заяву депутата має розглянути Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Далі — голосування Ради.
- Олесь Довгий був народним депутатом VIII скликання — до парламенту його обрали як самовисуванця без партійної приналежності в окрузі № 102 на Кіровоградщині.
- У 2019 році його вдруге обрали до Верховної Ради — знову як безпартійного самовисуванця від того самого округу. До нього входять міста Знамʼянка і Світловодськ, а також території колишніх Знам’янського, Онуфріївського, Світловодського, Новгородківського (селище Новгородка нині має назву Кам’янець) і Олександрівського районів. Нині ці райони входять до складу Кропивницького та Олександрійського районів.
- Окрім того, Олесь Довгий є головою підкомітету з питань медичного страхування комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування. Довгий також входить до груп з міжпарламентських звʼязків з Італійською Республікою, Республікою Хорватія та Республікою Молдова.