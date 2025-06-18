Адвокатку наркобарона і голови картелю Ель Чапо обрали суддею в Мексиці

51-річна нова суддя входила до команди захисту Ель Чапо до того, як у 2017 році його екстрадували з Мексики у Сполучені Штати. Згодом він постав перед судом, у 2019 році його визнали винним у наркоторгівлі та засудили до довічного ув’язнення. Ель Чапо відбуває покарання у в’язниці суворого режиму в штаті Колорадо.

Опубліковані 17 червня результати голосування показали, що Сільвія Дельгадо отримала достатню кількість голосів, щоб стати місцевою кримінальною суддею в місті Сьюдад-Хуарес, розташованому на кордоні зі США.

Колишню захисницю увʼязненого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько «Ель Чапо» обрали суддею на перших в історії Мексики судових виборах .

Кандидатура Дельгадо була суперечливою на виборах, що відбулися 1 червня. Провідна організація з питань прозорості звинуватила її в тому, що вона нібито пов’язана з організованою злочинністю.

Дельгадо рішуче відкидає звинувачення і стверджує, що лише виконувала свою роботу як адвокатка, захищаючи Ель Чапо. У передвиборчому інтерв’ю BBC жінка підкреслила, що засуджений мав право на юридичний захист.