Вночі Росія запустила по Україні 58 дронів, більшість знешкодила ППО

В ніч проти 18 червня окупанти атакували Україну 58 ударними безпілотниками з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Чауда у Криму.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками удару були Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 Протиповітряна оборона знешкодила 30 ворожих цілей на сході та півночі країни. З них 12 збили вогневими засобами ураження, ще 18 — локаційно втратили або подавили РЕБ. Влучання зафіксували в 9 місцях.