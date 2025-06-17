«Укрзалізниця» вперше за 6 років підвищує ціни на чай і каву в поїздах

З 18 червня «Укрзалізниця» підніме ціни на низку товарів, що продаються в поїздах далекого сполучення.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн. Перегляд цін торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою «3 в 1».

Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, повʼязані з реалізацією цієї продукції. Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року.

У поїздах «Укрзалізниці» наразі доступні три види класичного чаю, три види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах — спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плову, картоплі з куркою та сирників.