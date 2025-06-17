Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдержсекретарю Мінрегіону у справі про корупцію

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України Василя Володіна, якого підозрюють у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував до ексдержсекретаря Міністерства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою вийти під заставу у 20 мільйонів гривень.

У САП імені фігуранта не розкривають, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Василя Володіна.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладуть такі обовʼязки: не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний браслет.

Що передувало

У справі про корупційну оборудку в будівельній сфері підозри отримали:

ексдержасекретар Міністерства розвитку громад та територій України, чинний член правління НАК «Нафтогаз України»;

ексрадник міністра Міністерства розвитку громад та територій України;

ексдиректорка держпідприємства;

забудовник (організатор схеми);

службовець будівельної компанії.

За даними слідства, забудовник вигадав схему, як незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу. Він звернувся до високопосадовців з Мінрегіону, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б квартир, якщо б договори виконали. Однак ділянку заарештували за клопотанням НАБУ і САП.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.